Anies Baswedan: Negara Tidak Boleh Memberikan Upah Minim kepada Guru!

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 04 Februari 2024 22:17 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informa, kesejahteraan sosial dan inklusi.

 

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bicara soal perlunya anggaran di bidang pendidikan. Anies menegaskan bahwa negara tidak boleh pelit pada bidang pendidikan terutama untuk guru.

 

Anies menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan upah yang minim kepada para pendidik di negara ini. Ia mengatakan pendidik harus mendapat keadilan.

 

“Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru, berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi,” ujarnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

