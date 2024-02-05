Ribuan orang memadati Lapangan Nasional, Selong, Kabupaten Lombok Timur. Mereka datang untuk mengikuti doa bersama untuk Capres dan Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Acara dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi yang juga Wakil Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Sekretaris DPW Partai Perindo NTB M Nashib Ikroman mengatakan, acara doa bersama yang digelar oleh DPW Partai Perindo ini melibatkan ribuan orang.

"Doa bersama untuk keselamatan dan keamanan negeri menjelang pileg dan pilpres, " katanya, Senin (5/2).

Acara ini, sambung Achiev, sekaligus mendoakan paslon Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud. Setelah perjalanan panjang berkampanye, paslon nomor urut 3 ini akan menghadapi masa tenang.

"Sesuai dengan arahan beliau (TGB) semua diminta kompak, utuh, bersatu, " sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Mataram Zammatur Rahili mengatakan, doa bersama yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Timur juga dihadiri pengurus DPD maupun calon legislatif (caleg) DPRD kabupaten, provinsi, dan DPR RI.

"Kami dari mataram tadi ada yang naik bus dan kendaraan pribadi, " katanya.

Jem sapaan akrabnya menambahkan, acara pengajian bersama TGB dan doa bersama ini sekaligus menguatkan konsolidasi seluruh jajaran Partai Perindo dan pendukung Ganjar-Mahfud.

"Alhamdulillah, Insya Alloh acara berlangsung lancar, " sambungnya.

Pantauan di Lapangan Nasional, Selong lapangan dipenuhi oleh masyarakat. Mereka membawa atribut Partai Perindo dengan menggunakan baju bertuliskan dukungan Ganjar-Mahfud.

Tampak di panggung acara Ketua DPW Partai Perindo NTB H Khairul Rizal, Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo Hj Sitti Rohmi Djalilah, dan Ketua DPD Partai Perindo se Pulau Lombok beserta para pengurus. (*)