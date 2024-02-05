...

Band Juicy Luicy Rilis Single Terbaru dengan Judul Unik

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 15:37 WIB
Band Juicy Luicy kembali hadir dengan lagu baru mereka yang berjudul HAHAHA.
Grup Band Juicy Luicy saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone di iNews Tower, Jakarta, Senin (5/2/2024). Setelah namanya berhasil melambung dengan single Lantas beberapa waktu lalu, kini Juicy Luicy kembali hadir dengan lagu baru mereka yang berjudul HAHAHA.

 

Meskipun memilih judul unik layaknya orang yang sedang tertawa, namun makna lagu HAHAHA ternyata cukup dalam.

 

Lagu HAHAHA berawal dari tantangan yang diberikan oleh salah satu tim mereka. Merasa relate dengan kata HAHAHA karena sering ditemui di kehidupan nyata, akhirnya mereka mewujudkan ide tersebut menjadi karya single terbaru di awal tahun 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

