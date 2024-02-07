Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (kedua kiri) dan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Rusdihardjo (kanan) saat menghadiri Deklarasi Dukungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). Dalam deklarasi yang dihadiri sejumlah mantan Kapolri di antaranya Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Dahuri, dan Jenderal Pol (Purn) Rusdihardjo tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa harus menjalankan pesan orang tuanya yang berasal dari keluarga Polri yakni disipilin dan tidak mencla-mencle. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)