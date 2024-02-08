Pengendara melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (8/2/2024). Jalan Jenderal Sudirman terlihat sangat lengang karena bertepatan libur panjang isra Miraj Nabi Muhammad yang jatuh hari Kamis, hari Jumat cuti bersama, Sabtu libur Hari Raya Imlek dan Minggu libur akhir pekan.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama, Kamis 8 Februari libur nasional Isra Mikraj, Jumat 9 Februari cuti bersama Imlek 2575 Kongzili, dan Sabtu 10 Februari libur nasional IMlek 2575 Kongzili.

(Heru Haryono)