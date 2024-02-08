...

Warga Banyuwangi Membeludak Sambut Ganjar Pranowo

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2024 19:57 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa pendukungnya dalam acara Konser Rakyat 03 Menang Total di RTH Maron, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

 

Masyarakat Banyuwangi sangat antusias saat menyambut kedatangan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang hadir dalam acara Konser Rakyat 03 Menang Total.

 

Antusiasme itu mendapatkan apresiasi langsung dari Ganjar Pranowo. Dirinya pun semakin yakin kalau Banyuwangi akan menjadi lumbung suara pasangan nomor urut tiga.

 

Dalam kesempatan tersebut Ganjar sekaligus menyapaikan program saat terpilih menjadi Presiden salah satunya yaitu Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

(Aldhi Chandra Setiawan)

