Foto Udara Puluhan Ribu Orang Penuhi Kampanye Ganjar di Stadion Pakansari

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 19:31 WIB
Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu masyarakat yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu masyarakat yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu masyarakat yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Foto udara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) didampingi istri Siti Atikoh Supriyanti (kanan) dan putranya Alam Ganjar (kiri) menyampaikan orasi kebangsaan dalam kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024). Kampanye tersebut dihadiri puluhan ribu masyarakat yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

