Sejumlah truk yang membawa logistik Pemilu 2024 melintasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/2/2024). Sebanyak 580 kotak suara akan didistribusikan ke 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, yang masuk dalam wilayah calon ibu kota negara baru Indonesia, dua di antaranya adalah TPS khusus untuk pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan domisili dari luar Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/foc.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)