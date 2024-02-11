...

Logistik Pemilu 2024 untuk Kawasan IKN Sudah Tiba

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 11 Februari 2024 20:00 WIB
Sejumlah truk yang membawa logistik Pemilu 2024 melintasi kawasan Ibu Kota Nusantara IKN .
Sejumlah truk yang membawa logistik Pemilu 2024 melintasi kawasan Ibu Kota Nusantara IKN .
Sejumlah truk yang membawa logistik Pemilu 2024 melintasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/2/2024). Sebanyak 580 kotak suara akan didistribusikan ke 116 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, yang masuk dalam wilayah calon ibu kota negara baru Indonesia, dua di antaranya adalah TPS khusus untuk pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan domisili dari luar Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/foc.

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

