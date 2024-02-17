Petugas kepolisian Satlantas Polres Demak mengalihkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Semarang yang akan menuju ke Kudus menuju jalur alternatif Trengguli terkait banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/2/2024) malam. Satlantas Polres Demak mengimbau kepada seluruh pengendara kendaraan roda dua, mobil pribadi, maupun kendaraan truk agar tidak melintasi jalur Pantura Demak-Kudus, karena selain masih ada genangan banjir di sejumlah titik di jalur tersebut juga masih digunakan relawan untuk mobilitas jalur evakuasi dan pengiriman logistik untuk warga terdampak banjir, serta untuk lokasi pengungsian darurat pinggir jalan. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz

(Aji Styawan/Antara Foto)