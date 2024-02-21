...

Presiden Jokowi Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 13:29 WIB
Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam dan melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR Kepala BPN.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

 

Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres pada Pemilu 2024 dan melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

