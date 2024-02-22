Penyanyi Made Aurellia saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Penyanyi cantik Ni Made Ayu Vania Aurellia atau kerap dikenal dengan sebutan Made Aurellia baru saja merilis single terbarunya bertajuk “Senin”.

Berangkat dari keresahan setiap masyarakat yang menganggap hari Senin merepotkan dan menjengkelkan, Made Aurellia justru membuat single ini agar masyarakat menjadi lebih mencintai hari Senin.

Lebih lanjut bercerita tentang seseorang yang mencoba menghibur kekasihnya yang tengah sibuk beraktifitas dengan segala tekanan dan hiruk pikuk di luar sana, lagu ini juga mengajak pendengar musik untuk kembali sejenak dan menghilangkan rasa penat yang ada.

(Aldhi Chandra Setiawan)