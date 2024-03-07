...

Kawasan GBK Jadi Tempat Olahraga Favorit Warga Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 18:54 WIB
Warga berolahraga di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Warga berolahraga di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2024). Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi salah satu alternatif lokasi masyarakat Ibu Kota untuk berolahraga.

 

Stadion Utama GBK menjadi salah satu destinasi olahraga malam hari yang cukup populer di kalangan pecinta olahraga. Suasananya yang nyaman dan biaya masuk yang gratis menjadi alasan orang-orang memilih untuk berolahraga di tempat ini.

 

Kegiatan olahraga kini menjadi salah satu gaya hidup masyarakat ibukota. Tentunya, dapat dilakukan di kawasan GBK. Untuk memudahkan masyarakat dalam berolahraga, GBK kini dilengkapi dengan fasilitas pemesanan venue melalui e-booking dan fasilitas publik lainnya secara gratis. Salah satu tempat  favorit yang digunakan masyarakat untuk berolahraga adalah Stadion Utama GBK.

 

Kawasan GBK juga mudah dijangkau oleh masyarakat dengan beragam moda transportasi dan terbuka untuk umum. Daya tarik ini menjadi magnet bagi masyarakat ibukota untuk menggelar berbagai kegiatan, baik yang bersifat olahraga, sosial, politik, budaya, maupun rekreasi.

(Arif Julianto/okezone)

