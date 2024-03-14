...

BMKG Prediksi Wilayah Pantura Dilanda Cuaca Ekstrem

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 23:39 WIB
Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang.
Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang.
Sejumlah pengendara menerobos hujan dan banjir di Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Pantura, Jawa Tengah bagian tengah dan selatan masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat sekaligus petir akan terjadi hingga Rabu (20/3) mendatang dan memperingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

