...

Kalah dari Timnas Indonesia, Peringkat FIFA Timnas Vietnam Makin Merosot

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 22 Maret 2024 01:07 WIB
Timnas Vietnam merosot tujuh anak tangga dari 105 ke 112 dunia.
A A A

Timnas Vietnam baru saja kalah dari Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (22/3/2024). Vietnam kalah dengan skor 0-1, dengan kekalahan ini membuat Timnas Vietnam kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA.

 

Timnas Vietnam merosot tujuh anak tangga dari 105 ke 112 dunia! Hasil itu semakin memperburuk Timnas Vietnam.

 

Sebelumnya, skuad asuhan Philippe Troussier juga turun 11 posisi (turun dari peringkat 94 ke 105 dunia) sepanjang Januari 2024. Penyebabnya karena Timnas Vietnam kalah tiga kali dari tiga laga fase grup Piala Asia 2023.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Hari Pertama Kerja 2026, Contra Flow Diberlakukan di Tol Dalam Kota

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Usai Libur Tahun Baru, Kepadatan Lalu Lintas Kembali Terjadi di Jakarta

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Suasana Arus Balik Nataru di Terminal Kampung Rambutan

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Kinerja Operasional Berkelanjutan, Pupuk Kaltim Tutup Tahun Produksi 2025 dengan Capaian Positif

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini