Timnas Vietnam baru saja kalah dari Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (22/3/2024). Vietnam kalah dengan skor 0-1, dengan kekalahan ini membuat Timnas Vietnam kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA.

Timnas Vietnam merosot tujuh anak tangga dari 105 ke 112 dunia! Hasil itu semakin memperburuk Timnas Vietnam.

Sebelumnya, skuad asuhan Philippe Troussier juga turun 11 posisi (turun dari peringkat 94 ke 105 dunia) sepanjang Januari 2024. Penyebabnya karena Timnas Vietnam kalah tiga kali dari tiga laga fase grup Piala Asia 2023.

(Aldhi Chandra Setiawan)