Begini Ruangan Airport Operation Control Center Bandara Soekarno Hatta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 14:08 WIB
AOCC adalah command center untuk mengawasi operasional di sisi udara dan sisi darat.
Pekerja memantau seluruh aktivitas kedatangan dan keberangkatan pesawat di Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/3/2024). Airport Operation Control Center (AOCC) adalah command center untuk mengawasi operasional di sisi udara dan sisi darat serta mencakup seluruh aktivitas kedatangan dan keberangkatan di bandara.

 

Melalui AOCC ini dapat memantau seluruh aktivitas di bandara secara langsung untuk terciptanya ketepatan waktu pada operasional yang berujung peningkatan pelayanan maskapai dan juga penumpang pesawat.

(Aldhi Chandra Setiawan)

