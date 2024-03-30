Sejumlah kendaraan roda empat melintas di Jalan Tol Tanjungmas-Srondol, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/3/2024). Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama pemerintah berencana memberikan diskon tarif tol maksimal sebesar 20 persen dari tarif normal di ruas Jalan Tol Trans Jawa pada momen mudik Lebaran 2024 sebagai salah satu upaya mengurai kemacaten agar pemudik dapat memulai perjalanan lebih awal, penerapan diskon itu akan diumumkan paling lambat H-7 Lebaran. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)