BANTEN - Antrean arus mudik yang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, Sabtu (6/4/2024) dini hari mengular hingga 1 Kilometer.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada pukul 01.15 WIB, terlihat antrean itu sudah terjadi di area tunggu atau buffer zone pertama yang berada di dalam area di dekat akses menuju ke Kapal Ferry.

Akan tetapi, antrean itu semakin bertambah hingga di luar pintu masuk atau akses yang menuju ke kapal. Terlihat sejumlah petugas yang berjaga mencoba untuk mengatur panjang antrean.

Sebelumnya, Sebanyak 11.193 orang telah melakukan perjalanan mudik ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dari Pelabuhan Ciwandan hingga Jumat (5/4/2024) atau H-5 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah.

Angka tersebut berdasarkan data penyeberangan yang diakumulasikan oleh PT. Pelindo Regional 2 Banten sejak Rabu (3/5/2024) hingga Jumat (5/4/2024) pukul 16.00 WIB.

Merujuk dari data yang diberikan, sebanyak 9.260 unit kendaraan juga telah melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Mayoritas kendaraan yang telah menyebrang adalah kendaraan roda dua.

Jika dirinci, 9.260 unit kendaraan yang telah menyeberang tersebut terdiri dari 6.915 unit kendaraan roda dua, 1.405 truk barang dan 940 truk gandeng.

(Foto: MPI/Riyan Rizki Roshali)

(MPI)