...

Tengah Malam, Antrean Pemudik Sepeda Motor di Pelabuhan Ciwandan Banten Tembus 1 Km

MPI, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 01:47 WIB
Ribuan sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten.
Ribuan sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten.
Ribuan sepeda motor mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten.
A A A

BANTEN - Antrean arus mudik yang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, Sabtu (6/4/2024) dini hari mengular hingga 1 Kilometer.

 

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada pukul 01.15 WIB, terlihat antrean itu sudah terjadi di area tunggu atau buffer zone pertama yang berada di dalam area di dekat akses menuju ke Kapal Ferry.

 

Akan tetapi, antrean itu semakin bertambah hingga di luar pintu masuk atau akses yang menuju ke kapal. Terlihat sejumlah petugas yang berjaga mencoba untuk mengatur panjang antrean.

 

Sebelumnya, Sebanyak 11.193 orang telah melakukan perjalanan mudik ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dari Pelabuhan Ciwandan hingga Jumat (5/4/2024) atau H-5 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah.

 

Angka tersebut berdasarkan data penyeberangan yang diakumulasikan oleh PT. Pelindo Regional 2 Banten sejak Rabu (3/5/2024) hingga Jumat (5/4/2024) pukul 16.00 WIB.

 

Merujuk dari data yang diberikan, sebanyak 9.260 unit kendaraan juga telah melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Mayoritas kendaraan yang telah menyebrang adalah kendaraan roda dua.

 

Jika dirinci, 9.260 unit kendaraan yang telah menyeberang tersebut terdiri dari 6.915 unit kendaraan roda dua, 1.405 truk barang dan 940 truk gandeng.

 

(Foto: MPI/Riyan Rizki Roshali) 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini