Gerbang Tol Kalikangkung Terapkan Sistem Satu Arah

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 09:30 WIB
Sejumlah kendaraan melaju saat pemberlakuan satu arah di Jalan Tol Semarang-Batang via Gerbang Tol GT Kalikangkung.
Sejumlah kendaraan melaju saat pemberlakuan satu arah di Jalan Tol Semarang-Batang via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/4/2024). Korlantas Polri mulai menerapkan sistem satu arah (one way) dari KM 72 ruas Jalan Tol Cipali sampai dengan KM 414 GT Kalikangkung ruas Jalan Tol Semarang-Batang pada Jumat (5/4) dimulai pukul 21.30 WIB sedangkan tanggal 6-7 April 2024 selama 24 jam dan 8-9 April pada pukul 08.00 - 12 WIB guna memperlancar lonjakan arus mudik. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/pras.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

