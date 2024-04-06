...

Ambulans Membawa Jenazah dari Jakarta Bertabrakan dengan Bus AKAP di Temanggung

Anis Efizudin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 14:51 WIB
Warga mengevakuasi mobil ambulans yang mengalami kecelakaan di Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung.
Warga mengevakuasi mobil ambulans yang mengalami kecelakaan di Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung.
Warga mengevakuasi mobil ambulans yang mengalami kecelakaan di Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2024). Mobil ambulans bernomor polisi B 1115 BIX yang membawa jenazah dari Jakarta menuju Magelang bertabrakan dengan bus AKAP (antar kota antar provinsi) bernomor polisi AA 7290 OA jurusan Yogyakarta - Jakarta di jalur mudik lintas tengah Jawa Tengah dalam kejadian tersebut supir ambulan kritis dan menyebabkan kemacetan panjang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nz

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)

