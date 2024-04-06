Warga mengevakuasi mobil ambulans yang mengalami kecelakaan di Mangunsari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2024). Mobil ambulans bernomor polisi B 1115 BIX yang membawa jenazah dari Jakarta menuju Magelang bertabrakan dengan bus AKAP (antar kota antar provinsi) bernomor polisi AA 7290 OA jurusan Yogyakarta - Jakarta di jalur mudik lintas tengah Jawa Tengah dalam kejadian tersebut supir ambulan kritis dan menyebabkan kemacetan panjang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nz

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)