Pemudik memadati area Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (6/4/2024). Pada H-4 Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 47.005 penumpang meninggalkan Jakarta pada arus mudik Lebaran 2024 melalui Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota. Untuk diketahui, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak 1.688 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) selama angkutan lebaran 2024 dari tanggal 31 Maret-21 April 2024 mendatang, dengan rata-rata 77 perjalanan KAJJ setiap harinya.
(Arif Julianto/okezone)