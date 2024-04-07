...

Pemudik Padati Stasiun Pasar Senen Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 04:19 WIB
Pada H-4 Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 47.005 penumpang meninggalkan Jakarta pada arus mudik Lebaran 2024 melalui Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota.
Pemudik memadati area Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (6/4/2024). Pada H-4 Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 47.005 penumpang meninggalkan Jakarta pada arus mudik Lebaran 2024 melalui Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan Stasiun Jakarta Kota. Untuk diketahui, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak 1.688 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) selama angkutan lebaran 2024 dari tanggal 31 Maret-21 April 2024 mendatang, dengan rata-rata 77 perjalanan KAJJ setiap harinya.

(Arif Julianto/okezone)

