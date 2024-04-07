...

Suasana Terminal Kampung Rambutan H-3 Lebaran

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 22:34 WIB
Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan diprediksi terjadi pada hari ini 7 4 atau H-3 Lebaran.
Pemudik memadati area terminal saat menunggu keberangkatan bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (7/4/2024). Pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman dengan tujuan pulau Jawa dan Sumatera terus berdatangan ke Terminal Kampung Rambutan pada H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan diprediksi terjadi pada hari ini (7/4) atau H-3 Lebaran. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada periode Hari Raya Idul fitri tahun 2024 ini akan mencapai 193,6 juta orang. Perkiraan itu naik dari tahun lalu dengan jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta orang.

(Aldhi Chandra Setiawan)

