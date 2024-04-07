Pemudik menunggu keberangkatan kereta cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Minggu (7/4/2024). Momen Lebaran 2024 ini menjadi kali pertama Kereta Cepat Whoosh melayani masyarakat yang hendak mudik dari Jakarta menuju Bandung.

PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan yang beroperasi mulai dari 06.40 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Halim – Tegalluar dan pukul 05.50 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Tegalluar – Halim.

Harga untuk mengunakan layanan Kereta Cepat Whoosh yakni kategori First Class Rp.600.000, Business Class Rp450.000, Premium Economy Class Rp250.000-Rp300.000.

(Aldhi Chandra Setiawan)