...

Mudik Lebaran dengan Kereta Cepat Whoosh

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 22:45 WIB
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan.
A A A

Pemudik menunggu keberangkatan kereta cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Minggu (7/4/2024). Momen Lebaran 2024 ini menjadi kali pertama Kereta Cepat Whoosh melayani masyarakat yang hendak mudik dari Jakarta menuju Bandung. 

 

PT KCIC selaku operator kereta Whoosh mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan per hari atau totalnya 52 perjalanan yang beroperasi mulai dari 06.40 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Halim – Tegalluar dan pukul 05.50 WIB sampai pukul 20.30 WIB untuk relasi Tegalluar – Halim.

 

Harga untuk mengunakan layanan Kereta Cepat Whoosh yakni kategori First Class Rp.600.000, Business Class Rp450.000, Premium Economy Class Rp250.000-Rp300.000.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

WHO Apresiasi Komitmen Bintang Toedjoe Kembangkan Obat Herbal Modern

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Kelas Latte Art Serentak di 300 Gerai Kopi se-Indonesia Raih Rekor Muri

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Melihat Latihan Pesenam Jelang Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Peringati Hari Pangan Sedunia, SPI Desak Reforma Agraria dan Tolak Impor Beras

Cari Berita Lain Di Sini