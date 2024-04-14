Pemudik dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tujuan Tangerang, Banten melepaskan jas hujan seusai menerjang hujan di pinggir jalan nasional Semarang-Solo di wilayah Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/4/2024). Arus balik pada Sabtu (13/4) atau H+2 Lebaran dari arah Solo, DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang akan menuju Jawa Tengah bagian barat, DKI Jakarta maupun Jawa Barat melalui jalur tersebut terpantau mulai dipadati pemudik bersepeda motor. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nz.

(Aji Styawan/Antara Foto)