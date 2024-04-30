Pemeran pertunjukkan panggung musikal Keluarga Cemara tampil saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/4/2024). Visinema Studios dan www.indonesiakaya.com bekerjasama dengan Teater Musikal Nusantara (TEMAN) itu menghadirkan adaptasi cerita kesayangan keluarga Indonesia dengan kehangatan keluarga Abah, Emak, Euis, dan Ara di atas panggung yang spektakuler yang berlangsung pada 21 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang di Ciputra Artpreneur Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

