Pemeran film Marni : The Story of Wewe Gombel Hannah Al Rashid dan Reza Hilman saat berkunjung ke iNews Tower, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Film Marni: The Story of Wewe Gombel garapan Shen Entertainment dan RA Pictures bersama Legacy Pictures membawakan cerita mistis dibalut dengan cerita drama dan adegan action.

Sosok hantu dalam film Marni: The Story of Wewe Gombel akan menunjukkan gerakan- gerakan yang sangat dinamis yang ditunjang oleh gerakan koreo fighting.

Film ini dibintangi oleh Ismi Melinda, Hannah Al Rashid, Amanda Rigby, Athar Barakbah, Reza Hilman, Frislly Herlind, Shareefa Dhaanis, Mathias Muchus, Djenar Maesa Ayu, Roy Marten, Voland Humonggio, dan pemain-pemain lainnya

Marni: The Story of Wewe Gombel akan tayang pada 27 Juni 2024 diseluruh bioskop Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)