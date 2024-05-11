CEO IDX Channel, Rafael Utomo saat memberikan sambutan dalam acara kompetisi catur Capital Market Chess Competition (CMCC) IDX Channel di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Sabtu (11/5/2024). CEO IDX Channel, Rafael Utomo, menuturkan kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara pelaku industri jasa keuangan, regulator, dan investor.

Capital Market Chess Competition (CMCC) diikuti sebanyak 120 perwakilan hadir dalam kompetisi ini dari sejumlah emiten ataupun perusahaan tercatat. Ada pertandingan turnamen beregu antar perusahaan yang digelar dalam ajang ini.

(Arif Julianto/okezone)