...

Capital Market Chess Competition IDX Channel 2024

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 11 Mei 2024 22:56 WIB
CEO IDX Channel Rafael Utomo saat memberikan sambutan.
Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyani Sri Suhartuti saat memberikan sambutan.
COO IDX Channel Masirom saat menyerahkan hadiah kepada juara satu dalam acara kompetisi catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
COO IDX Channel Masirom saat menyerahkan hadiah kepada juara satu dalam acara kompetisi catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
Sejumlah peserta mengikuti kejuaraan catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
Sejumlah peserta mengikuti kejuaraan catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
Sejumlah peserta mengikuti kejuaraan catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
Sejumlah peserta mengikuti kejuaraan catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
Sejumlah peserta mengikuti kejuaraan catur Capital Market Chess Competition CMCC IDX Channel.
A A A

CEO IDX Channel, Rafael Utomo saat memberikan sambutan dalam acara kompetisi catur Capital Market Chess Competition (CMCC) IDX Channel di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Sabtu (11/5/2024). CEO IDX Channel, Rafael Utomo, menuturkan kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara pelaku industri jasa keuangan, regulator, dan investor.

 

Capital Market Chess Competition (CMCC) diikuti sebanyak 120 perwakilan hadir dalam kompetisi ini dari sejumlah emiten ataupun perusahaan tercatat. Ada pertandingan turnamen beregu antar perusahaan yang digelar dalam ajang ini.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini