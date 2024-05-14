DUBAI – Dubai banyak menyuguhkan destinasi wisata menarik berkelas dunia. Salah satunya, La Perle.

Lokasi La Perle terletak di jantung kota Dubai, Kota Al Habtoor dan dibawa ke Dubai oleh Al Habtoor Group. Baru-baru ini, Okezone.com berkesempatan mendatangi La Perle atas undangan Dubai Economy and Tourism.

La Perle merupakan pertunjukan akrobatik dibalut dengan cerita yang menguras emosi. Wisatawan yang nonton begitu takjub, karena melihat pertunjukan yang artistis dan didukung teknologi yang modern. La Perle dipengaruhi oleh budaya Dubai yang kaya, masa kini yang dinamis, dan masa depan yang aspiratif.

Laporan Tuty Ocktaviany dan Alan Pamungkas

