Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Turnamen Robotika Indonesia di Gor Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Jumat (17/5/2024). Mengangkat tema Inovasi Berkelanjutan di Bidang Robotik Menuju Indonesia Emas, kejuaraan ini akan dilaksanakan pada 17-19 Mei 2024 yang dikuti 400 peserta dari seluruh Indonesia dengan tujuh kategori lomba yaitu Robot Sumo, Robot Soccer, Robot Line Follower, Robot Kreatif Rancang Bangun, Robot Transporter, Robot Amphibious Solar Vehicle, dan Robot Kreatif Smartphone/Wifi-controlled.

(Arif Julianto/okezone)