Film Horor Temurun Tayang di Bioskop Akhir Bulan Mei 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 01:16 WIB
Film Temurun akan tayang di bioskop Indonesia pada 30 Mei 2024.
Sutradara film Temurun Inarah Syarafina dan pemeran film Temurun Yasamin Jasem saat menjadi narasumber program Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (20/5/2024).

 

Film horor Temurun garapan sutradara Inarah Syarafina bercerita soal warisan turun-temurun dari keluarga yang menjadi malapetaka bagi dua anak yang hidup di dalamnya. 

 

Warisan, teror, dan jalannya kehidupan dari para tokoh dalam film ini seluruhnya dibentuk sendiri, bukan mengadaptasi dari kisah kehidupan di luar nalar yang belakangan kerap buah bibir masyarakat seperti santet dan pesugihan.  

 

