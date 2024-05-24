...

Pembukaan Rakernas V PDIP Megawati Nyalakan Api Perjuangan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2024 21:27 WIB
Rakernas V PDIP bertema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
Rakernas V PDIP bertema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
Rakernas V PDIP bertema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
Rakernas V PDIP bertema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
Rakernas V PDIP bertema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
A A A

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Kiri), Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kedua kanan) dan Bender Umum DPP PDIP Olly Dondokambey (kanan) menerima Obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam, yang berasal dari Mrapen saat pembukaan Rakernas V PDIP di di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

 

Rakernas V PDIP bertema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’.Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 4.858 peserta, termasuk fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini