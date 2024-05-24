Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Kiri), Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kedua kanan) dan Bender Umum DPP PDIP Olly Dondokambey (kanan) menerima Obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam, yang berasal dari Mrapen saat pembukaan Rakernas V PDIP di di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Rakernas V PDIP bertema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’.Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 4.858 peserta, termasuk fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang.

(Arif Julianto/okezone)