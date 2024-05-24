Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo membekali para finalis Miss Indonesia 2024, materi perihal pariwisata berisi Arah Pengembangan Pariwisata Indonesia. Acara berlangsung di RCTI Kebun Jeruk Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Wamen dan juga Dewan Juri Miss Indonesia 2024 menekankan pentingnya mengenali potensi pariwisata untuk dipromosikan, serta mengajak 38 finalis untuk menggali potensi pariwisata dari provinsi masing-masing.

Dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi para finalis dapat menjadi agen promosi kepada wisatawan baik dalam dan luar negeri. Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata dan berharap para finalis dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air.

(Dokumentasi MNC)