Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengusap air mata saat membacakan rekomendasi eksternal saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).Dalam Raker tersebut merekomendasikan sebanyak 17 poin di antaranya menilai Pilpres 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi dan pada rakernas tersebut, seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) Meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk periode 2025-2030.

(Arif Julianto/okezone)