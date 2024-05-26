Sejumlah warga mengikuti kegiatan JIS Sport Festival 2024 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Minggu (26/5/2024). Jakpro menggelar kegiatan JIS Sport Festival untuk dapat mengenalkan lebih dekat Jakarta International Stadium kepada masyarakat khususnya warga Jakarta Utara.

JIS Sport Festival berlangsung pada Minggu 26 Mei 2024. Event ini turut diramaikan oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan berbagai kegiatan olahraga seperti Mini Liga Sepak Bola U-13, Poundfit, Karate, Inline Skate dan Push Bike. Nantinya JIS Sport Festival akan secara konsisten digelar satu kali setiap bulannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)