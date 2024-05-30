...

Pancasila dan Keadilan Sosial Bagi Perempuan Tuli

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 30 Mei 2024 10:01 WIB
Program ini merupakan edukasi mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender khususnya pada dunia Tuli.
(Ki-Ka) Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan, Head of Communication sekaligus Chair of Equity, Diversity & Inclusion (ED&I) Board Unilever Indonesia Kristy Nelwan, Co-Founder dan Direktur Eksekutif FeminisThemis Nissi dan Program Manager FeminisThemis Rifka Dyah Safitri saat acara diskusi “Pancasila dan Keadilan Sosial Bagi Perempuan Tuli”sekaligus peluncuran FeminisThemis Academy 2024 di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

 

Komunitas FeminisThemis meluncurkan program FeminisThemis Academy 2024 dalam rangka Menyambut Hari Lahir Pancasila. Program ini merupakan edukasi mengenai kekerasan seksual dan kesetaraan gender khususnya pada dunia Tuli yang didukung penuh oleh Komisi Nasional Disabilitas RI dan Unilever Indonesia yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu keadilan sosial bagi perempuan Tuli sekaligus mendukung hak mereka mendapatkan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi.

(Aldhi Chandra Setiawan)

