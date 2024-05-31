Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (kanan) menggelar konfrensi pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Pertemuan antara Menkeu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut guna menyelaraskan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini dengan program kerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

(Arif Julianto/okezone)