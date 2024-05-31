Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/05/2024). Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, kegiatan (event) luar ruang (outdoor) berupa piknik dengan menghadirkan produk-produk ekraf dalam negeri mampu menarik kunjungan wisata sebanyak 85.000 orang pengunjung.

"Dengan adanya kegiatan luar ruang ini menambah keragaman aktivitas untuk teman-teman, masyarakat untuk berwisata. Bakal ada (target) pengunjung sekitar 85.000, harapannya, semoga tercapai," ujar Wamenparekraf dalam kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.

Dirinya memperkirakan, pengunjung pasar produk kreatif (creative market) ini mampu mengeluarkan dana sekitar Rp100.000-Rp200.000 per orang.

Dengan demikian, proyeksi perputaran uang dalam gelaran Semasa Piknik ini mencapai sekitar Rp17 miliar."Kira-kira pengeluaran Rp100.000 - Rp200.000 jadi segitu perputaran ekonominya," ujarnya pula. Angela pun mengapresiasi kegiatan luar ruang yang digelar pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 ini, lewat kegiatan yang menghadirkan kurang lebih 200 pelaku UMKM ini mampu menambah keberagaman aktivitas dan menarik kunjungan wisatawan ke Jakarta.

Usai meninjau beberapa booth, Wamenparekraf mengakui melihat beberapa wisatawan asing yang turut meramaikan kegiatan ini. Ke depan, ia berharap kegiatan ini dapat digelar di kota-kota lainnya tak hanya di Jakarta, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian.

Lebih lanjut, dirinya mengakui tertarik pada salah satu jenama lokal yang memproduksi bermacam produk ekraf dengan material tenun ikat yang berbasis ramah lingkungan.Wamenparekraf mengatakan mengagumi produk-produk ekraf yang menjunjung tinggi budaya lokal, mendukung wanita untuk berkarya lewat kreasi yang dihasilkan.

Dirinya pun berpesan bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk senantiasa percaya pada kemampuan sendiri agar yakin mengembangkan kemampuan lewat karya."Ya teman-teman semua, seluruh perempuan di Indonesia. Tetap percaya diri, masing-masing dari kalian adalah spesial jadi kita semua punya jalannya masing-masing dan yakinlah kita bisa menjadi yang terbaik," tutupnya.

(Heru Haryono)