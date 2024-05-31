...

Gelaran Semasa Piknik Lapangan Banteng, Angela Tanoesoedibjo: Angkat Wisata Jakarta

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 20:30 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.
A A A

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (31/05/2024).  Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, kegiatan (event) luar ruang (outdoor) berupa piknik dengan menghadirkan produk-produk ekraf dalam negeri mampu menarik kunjungan wisata sebanyak 85.000 orang pengunjung. 

 

"Dengan adanya kegiatan luar ruang ini menambah keragaman aktivitas untuk teman-teman, masyarakat untuk berwisata. Bakal ada (target) pengunjung sekitar 85.000, harapannya, semoga tercapai," ujar Wamenparekraf dalam kegiatan bertajuk Semasa Piknik di Lapangan Banteng, Jakarta.

 

Dirinya memperkirakan, pengunjung pasar produk kreatif (creative market) ini mampu mengeluarkan dana sekitar Rp100.000-Rp200.000 per orang. 

 

Dengan demikian, proyeksi perputaran uang dalam gelaran Semasa Piknik ini mencapai sekitar Rp17 miliar."Kira-kira pengeluaran Rp100.000 - Rp200.000 jadi segitu perputaran ekonominya," ujarnya pula. Angela pun mengapresiasi kegiatan luar ruang yang digelar pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 ini, lewat kegiatan yang menghadirkan kurang lebih 200 pelaku UMKM ini mampu menambah keberagaman aktivitas dan menarik kunjungan wisatawan ke Jakarta.

 

Usai meninjau beberapa booth, Wamenparekraf mengakui melihat beberapa wisatawan asing yang turut meramaikan kegiatan ini. Ke depan, ia berharap kegiatan ini dapat digelar di kota-kota lainnya tak hanya di Jakarta, sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian.

 

Lebih lanjut, dirinya mengakui tertarik pada salah satu jenama lokal yang memproduksi bermacam produk ekraf dengan material tenun ikat yang berbasis ramah lingkungan.Wamenparekraf mengatakan mengagumi produk-produk ekraf yang menjunjung tinggi budaya lokal, mendukung wanita untuk berkarya lewat kreasi yang dihasilkan.

 

Dirinya pun berpesan bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk senantiasa percaya pada kemampuan sendiri agar yakin mengembangkan kemampuan lewat karya."Ya teman-teman semua, seluruh perempuan di Indonesia. Tetap percaya diri, masing-masing dari kalian adalah spesial jadi kita semua punya jalannya masing-masing dan yakinlah kita bisa menjadi yang terbaik," tutupnya.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Cari Berita Lain Di Sini