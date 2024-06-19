JAKARTA - Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap penetapan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024), terlihat Kusnadi tiba sekira pukul 10.05 WIB. Terlihat ia hadir dengan menggunakan pakaian batik berwarna merah. Terlihat pula, kehadiran Kusnadi itu ditemani oleh sejumlah tim kuasa hukumnya.

Kepada awak media, kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus menyebutkan, meskipun masih ada rasa trauma, kliennya siap memberikan keterangan kepada tim penyidik.

“Hari ini Kusnadi sebagai saksi memenuhi panggilan KPK meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi,” kata Petrus.

Sebagai informasi, KPK telah memanggil untuk memeriksa Kusnadi pada Kamis (13/6/2024) malam. Namun, Kusnadi tidak hadir lantaran baru menerima surat panggilan pemeriksaan pada Rabu (12/6/2024) malam. Di sisi lain, tim kuasa hukum Kusnadi menyebut kliennya masih trauma dengan peristiwa penyitaan gawai Hasto pada 10 Juni 2024 di KPK.

Saat itu, Kusnadi mengantarkan Hasto untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, tim penyidik memanggil Kusnadi dan menggeledahnya. Penyidik kemudian menyita tas dan HP Hasto yang sedang dibawa Kusnadi.

Foto: Riyan Rizki Roshali