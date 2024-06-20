Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua kiri) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kedua kanan) beserta dua Deputi Gubernur Doni Primanto Joewono (kiri) dan Juda Agung (kanan) bersiap memberikan keterangan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis (20/6/2024). Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 7 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)