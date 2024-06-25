Pemain Timnas Italia Mattia Zaccagni berselebrasi usai menjebol gawang Kroasia dalam kualifikasi Grup B Euro 2024 di Stadion Lepizig, Selasa (25/6/2024). Dini hari wib, pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Sempat tertingal 1-0 dari Kroasia berkat gol Luka Modric menit ke-55, Mattia Zaccagni jadi pahlawan Italia mencetak gol dimasa injury time menit 90+8 dan berhasil menyamakan kedudukan. Timnas Italia berada diperingkat kedua dengan nilai 4 poin, sedangkan Kroasia peringkat ketiga dengan dua poin.

(Reuters)