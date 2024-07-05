...

Penunjuk Rasa Coba Terobos Barikade Prajurit TNI AD di Semarang

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2024 19:51 WIB
Dalam simulasi pengamanan melibatkan 1.500 personel.
Seorang pengunjuk rasa berusaha menerobos barikade personel TNI Angkatan Darat saat simulasi Latihan Kesiapsiagaan Operasi (LKO) Kodam IV/Diponegoro di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024). Dalam simulasi pengamanan yang melibatkan 1.500 personel gabungan dari Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Satpol PP, dan Damkar tersebut dalam rangka kesiapan pasukan serta peralatan personel untuk menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di Semarang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

