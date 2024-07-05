Seorang pengunjuk rasa berusaha menerobos barikade personel TNI Angkatan Darat saat simulasi Latihan Kesiapsiagaan Operasi (LKO) Kodam IV/Diponegoro di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024). Dalam simulasi pengamanan yang melibatkan 1.500 personel gabungan dari Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Satpol PP, dan Damkar tersebut dalam rangka kesiapan pasukan serta peralatan personel untuk menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di Semarang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

