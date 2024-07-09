Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keungan (OJK) Ogi Prastomiyono (kedua kanan) bersama Direktur Perencanaan Strategi dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro (kedua kiri), Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadi (kanan) dan Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Feb Sumandar (kiri) berfoto saat peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7/2024). Peta Jalan dan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 bertujuan untuk mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil dan terpercaya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)