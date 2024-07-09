...

OJK Terbitkan Peta Jalan Industri Dana Pensiun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2024 08:20 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun PPDP Otoritas Jasa Keungan OJK Ogi Prastomiyono.
Peta Jalan dan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 bertujuan untuk mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keungan (OJK) Ogi Prastomiyono (kedua kanan) bersama Direktur Perencanaan Strategi dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro (kedua kiri), Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadi (kanan) dan Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Feb Sumandar (kiri) berfoto saat peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7/2024). Peta Jalan dan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 bertujuan untuk mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil dan terpercaya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)

