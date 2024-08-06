...

Luncuran Guguran Lava Pijar Gunung Merapi

Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 06 Agustus 2024 10:58 WIB
Luncuran guguran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Turi, Sleman.
Luncuran guguran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Turi, Sleman.
Luncuran guguran lava pijar Gunung Merapi terlihat dari Turi, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (5/8/2024) malam. Menurut data BPPTKG periode pengamatan 5 Agustus 2024 pukul 00.00 - 24.00 WIB telah terjadi 55 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1.700 meter ke arah barat daya dan menunjukkan suplai magma masih terus berlangsung sehingga dapat memicu terjadinya awan panas guguran dari Gunung Merapi yang berstatus siaga (level III). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/YU

(Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO)

