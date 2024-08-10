Tim Purna Paskibraka 2023 membawa replika Bendera Pusaka Merah Putih dan Naskah Teks Proklamasi saat melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (10/8/2024). Bendera Merah Putih dan Naskah teks Proklamasi dibawa dari Monumen Nasional (Monas) menuju IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Sabtu (10/8) untuk peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Penajem Paser Utara,Kalimantan Timur.

Kirab tersebut merupakan rangkaian persiapan peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI yang akan digelar di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

(Arif Julianto/okezone)