Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi Dibawa Menuju IKN

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2024 13:40 WIB
Tim Purna Paskibraka 2023 membawa replika Bendera Pusaka Merah Putih dan Naskah Teks Proklamasi.
Tim Purna Paskibraka 2023 membawa replika Bendera Pusaka Merah Putih dan Naskah Teks Proklamasi saat melintas  di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).  Bendera Merah Putih dan Naskah teks Proklamasi dibawa dari Monumen Nasional (Monas) menuju IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Sabtu (10/8) untuk peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Penajem Paser Utara,Kalimantan Timur.

Kirab tersebut merupakan rangkaian persiapan peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI yang akan digelar di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

(Arif Julianto/okezone)

