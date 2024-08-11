Warga RW 07 mengibarkan bendera merah putih pada gladi bersih upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Jembatan Gantung Sukamenak, Kampung Benteng, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (11/8/2024). Upacara yang diikuti warga lingkungan bantaran Sungai Citanduy itu, dilakukan dengan membentangkan bendera merah putih berukuran 60 meter persegi di Jembatan Gantung Sukamenak yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)