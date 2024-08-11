...

Pengibaran Bendera Merah Putih di Jembatan Gantung Sungai Citanduy Tasikmalaya

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 11 Agustus 2024 20:22 WIB
Warga RW 07 mengibarkan bendera merah putih pada gladi bersih upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Warga RW 07 mengibarkan bendera merah putih pada gladi bersih upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Warga RW 07 mengibarkan bendera merah putih pada gladi bersih upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Jembatan Gantung Sukamenak, Kampung Benteng, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (11/8/2024). Upacara yang diikuti warga lingkungan bantaran Sungai Citanduy itu, dilakukan dengan membentangkan bendera merah putih berukuran 60 meter persegi di Jembatan Gantung Sukamenak yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)

