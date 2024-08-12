...

Drama Musikal 'Timun Mas' Meginspirasi Anak untuk Menjadi Pemberani

Heru Haryono, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2024 12:16 WIB
Sejumlah anak-anak tampil dalam drama musikal Timun Mas.
Sejumlah anak-anak tampil dalam drama musikal Timun Mas di Trans Studio Cibubur, Minggu (11/8/2024). Pertunjukan ini untuk menyambut HUT ke-79 RI, diikuti 150 anak Yayasan Belantara Budaya Indonesia dan difabel. Drama musikal ini menceritakan kisah seorang gadis pemberani yang mencoba melarikan diri dari raksasa hijau jahat yang coba menangkap dan memakannya.

 

Drama Musikal ini disutradarai oleh Diah Kusumawardani Wijayanti  Founder Belantara Budaya Indonesia (BBI) dengan para pemain dan penari BBI juga para Penari Difabel BBI.

 

Diah mengatakan "Saya ingin sekali dongeng ini bisa dilihat oleh anak-anak Indonesia dan untuk orang tuanya menjadi sebuah kenangan masa kecil ketika dongeng menjadi bacaan favorit sebelum ada gadget. Semoga dongeng ini bisa menginspirasi anak Indonesia agar bisa menjadi anak muda yang pemberani dan memiliki sikap".

(Heru Haryono)

Cari Berita Lain Di Sini