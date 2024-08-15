Sejumlah atlet dan ofisial mengikuti pawai dengan menaiki bus tingkat terbuka Transjakarta menuju Istana Negara di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Pawai atlet yang berlaga di Olimpiade Paris serta ofisial itu sebagai rasa syukur dan bangga karena atlet Indonesia berhasil meraih medali pada olahraga akbar dunia, satu medali emas dipersembahkan Veddriq Leonardo cabang olehraga panjat tebing, satu medali emas dari Rizki Juniansyah cabang olahraga angkat besi, dan satu medali perunggu dari Gregoria Mariska Tunjung cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)