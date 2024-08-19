...

Mengintip Tren Gaun Pengantin 2025 dari Koleksi Kara Brides

Tuty Ocktaviany, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 14:12 WIB
JAKARTA - Kara Brides memperkenalkan koleksi busana pengantin terbaru pada acara Magical Reveries Mini Wedding Expo di Hotel Aston Kartika, Grogol, Jakarta, Minggu (18/8/2024). Koleksi ini merepresentasikan tren busana pengantin untuk 2025.
 
Desainer Dita Celine atau Ida Ayu Dhita mengungkapkan bahwa tren di 2025 masih menghadirkan model ballgown dan mermaid, yang juga populer pada tahun ini.
 
Menariknya, busana pengantin yang ditampilkan mengambil inspirasi dari berbagai negara, tanpa mengesampingkan ciri khas Indonesia seperti detail karakter gambar. Warna-warna yang ditonjolkan disesuaikan dengan kulit orang Indonesia, di antaranya emerald, sage, olive, merah, dan gold yang cenderung ke warna sampanye.
 
Pergelaran busana gaun pengantin dari Kara Brides sukses mencuri perhatian. Acara ini turut dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah figur publik, salah satunya Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring.

