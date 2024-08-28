Bakal calon Gubernur Banten Andra Soni (tengah) dan bakal calon Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah (kedua kanan) mengangkat tangan usai mengikuti rapat Koalisi Banten Maju (KBM) di Kota Serang, Banten, Selasa (27/8/2024). Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan kesiapan untuk tetap maju pada Pilkada Banten 2024 meski Partai Golkar telah berpindah mengusung pencalonan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dengan dukungan dari 10 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/Spt.

