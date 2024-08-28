...

Pasangan Cagub-Cawagub Banten Andra Soni-Dimyati Tanggapi Putusan Golkar yang Mendukung Airin

Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 00:07 WIB
Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan kesiapan untuk tetap maju pada Pilkada Banten.
Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan kesiapan untuk tetap maju pada Pilkada Banten.
Bakal calon Gubernur Banten Andra Soni (tengah) dan bakal calon Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah (kedua kanan) mengangkat tangan usai mengikuti rapat Koalisi Banten Maju (KBM) di Kota Serang, Banten, Selasa (27/8/2024). Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan kesiapan untuk tetap maju pada Pilkada Banten 2024 meski Partai Golkar telah berpindah mengusung pencalonan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dengan dukungan dari 10 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/Spt.

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)

