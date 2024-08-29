Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) bersama Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna (kanan) menyaksikan pasangan bakal calon Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kiri) dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta (kedua kanan) menunjukkan surat pernyataan naskah visi, misi, dan program saat pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali di KPU Bali, Denpasar, Bali, Kamis (29/8/2024). Pasangan bakal calon Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta diusung oleh PDI Perjuangan beserta koalisi delapan partai politik pendukung lainnya pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)