Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024 yang digelar di GOR Pertamina Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2024). Table Tennis Okezone 2024 mempertemukan 34 tim dari korporasi, instansi pemerintah, dan media, itu diharap dapat mempererat tali silaturahmi di antara ketiga pihak tersebut.

Adapun, nomor-nomor tersebut adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra. Tim yang lebih dulu mencapai angka dua akan dinyatakan sebagai pemenang dan melaju ke babak selanjutnya hingga final.

(Arif Julianto/okezone)