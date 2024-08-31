...

34 Tim Bertanding dalam Table Tennis Okezone 2024 di GOR Pertamina Simprug

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 14:08 WIB
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024.
A A A

Sejumlah peserta bertanding pada kualifikasi 32 besar Ajang Table Tennis Okezone 2024 yang digelar di GOR Pertamina Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2024). Table Tennis Okezone 2024 mempertemukan 34 tim dari korporasi, instansi pemerintah, dan media, itu diharap dapat mempererat tali silaturahmi di antara ketiga pihak tersebut.

 

Adapun, nomor-nomor tersebut adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra. Tim yang lebih dulu mencapai angka dua akan dinyatakan sebagai pemenang dan melaju ke babak selanjutnya hingga final.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Cari Berita Lain Di Sini